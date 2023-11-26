Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с РФ

Финляндия может закрыть восточную границу с Россией в случае необходимости. Таким образом, Хельсинки закроют все пункты пропуска.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Но у нас есть 1300-километровая граница с Россией, и она не огорожена", - говорит Орпо.

При этом он отметил, что сухопутная граница открыта как таковая, но пограничные пункты могут быть закрыты при необходимости в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране.

"Прошение о предоставлении убежища можно подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в портах, но не на восточной границе", - подчеркнул премьер.

Отметим, что закон о пограничной охране в Финляндии был реформирован летом 2022 года.

Закон позволяет централизованно подавать заявления о предоставлении убежища в определенных пунктах пропуска на государственной границе Финляндии. Поправки к Закону о пограничной охране также предусматривают гибридное воздействие, использующее миграционные потоки.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство приняло решение закрыть почти все пограничные переходы. В настоящее время работает только один КПП - в Лапландии.

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