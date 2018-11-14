Фінляндія готова головувати в ЄС замість Румунії

Фото: Юха Сіпіла (flickr.com/finnishgovernment)

Президент Румунії Клаус Йоханнис заявив, що його країна не готова очолити Раду ЄС

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіла заявив, що Гельсінкі готові прийняти піврічне головування в Європейському Союзі (ЄС) замість Румунії, проте від самого Бухареста ще не надходило такого прохання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіла заявив, що Гельсінкі здійснюють підготовку для прийняття головування в ЄС, починаючи з 1 січня, замість Румунії. Проте від самого Бухареста ще не надходило такого прохання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоханнис заявив, що його країна не готова очолити Раду ЄС з 1 січня.

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке одночасно висуває дуже високі вимоги, підкреслив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті.

За його словами, існує "політична необхідність заміни уряду", яке він назвав "аварією румунської демократії".

Зазначимо, у суботу, 10 листопада, румунський міністр у справах Європейського союзу (ЄС) Віктор Негреско подав у відставку. Зазначається, що цим кроком Негреско ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування в Раді Європейського Союзу в січні 2019 року.