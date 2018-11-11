У Румунії подав у відставку міністр у справах ЄС

Фото: прапор Румунії (wikimedia.org/Tiia Monto)

Міністр не пояснив причин свого вчинку

У суботу, 10 листопада, румунський міністр у справах Європейського союзу (ЄС) Віктор Негреску подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що цим кроком Негреску ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування у Раді Європейського Союзу в січні 2019 року.

Прес-секретар Негреску підтвердив відставку міністра, але не пояснив причин.

Крім того, у п'ятницю, 9 листопада, між румунськими міністрами відбулись переговори про підготовку до головування в Раді ЄС. Підкреслюється, що Негреску був ключовою фігурою у цих приготуваннях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр транспорту Великобританії Джо Джонсон у п'ятницю, 9 листопада, подав у відставку, заявивши, що підтримує ідею повторного референдуму про вихід Британії з ЄС.