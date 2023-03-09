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Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов к ним в Украину

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Четверг 09 марта 2023 18:45
Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов к ним в Украину Фото: Д-30 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 марта, Финляндия решила разрешить Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Финляндии.

На основании разрешения на реэкспорт Эстония может экспортировать в Украину следующую продукцию:

  • 122-мм гаубицы Д-30;
  • Боеприпасы.

"Эстония объявила, что количество экспортируемых товаров должно храниться в тайне", - говорится в сообщении.

Правительство рассмотрело этот вопрос и выдало Эстонии поданное разрешение на реэкспорт в Украину. У Эстонии есть 42 таких гаубицы, которые ранее были куплены в Финляндии. Ранее сообщалось, что часть планировалось передать Вооруженным силам Украины.

Д-30

Буксируемая 122-мм советская гаубица принята на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении многих государств под названием Д-30А

Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. В то же время страна приобретет новые танки у Германии.

В воскресенье, 26 февраля, правительство Эстонии выделило новый пакет военной помощи Украине.

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