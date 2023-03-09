Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов к ним в Украину
В четверг, 9 марта, Финляндия решила разрешить Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Финляндии.
На основании разрешения на реэкспорт Эстония может экспортировать в Украину следующую продукцию:
- 122-мм гаубицы Д-30;
- Боеприпасы.
"Эстония объявила, что количество экспортируемых товаров должно храниться в тайне", - говорится в сообщении.
Правительство рассмотрело этот вопрос и выдало Эстонии поданное разрешение на реэкспорт в Украину. У Эстонии есть 42 таких гаубицы, которые ранее были куплены в Финляндии. Ранее сообщалось, что часть планировалось передать Вооруженным силам Украины.
Д-30
Буксируемая 122-мм советская гаубица принята на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении многих государств под названием Д-30А
Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. В то же время страна приобретет новые танки у Германии.
В воскресенье, 26 февраля, правительство Эстонии выделило новый пакет военной помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.