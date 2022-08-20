ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО: названа дата

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 18:10
Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО: названа дата Фото: Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Первое заседание постоянного совместного механизма, который был создан в результате подписания меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией, пройдет 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Делегацию Турции на переговорах в Финляндии возглавят пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Седат Онал.

При этом отмечается, что в состав делегации войдут представители Минюста, Минобороны, МИД, МВД и турецкой разведки.

Стоит заметить, что в рамках меморандума Финляндия и Швеция обязались полностью поддерживать Турцию в борьбе со всеми угрозами ее национальной безопасности и дали ряд обязательств, выполнение которых может обсуждаться на предстоящей встрече.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности об экстрадиции "курдских" террористов, которые являются условием вступления стран в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам