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Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии

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Четверг 20 октября 2022 20:07
Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия обсудила вступление в НАТО с Турцией и Венгрией и не видит препятствий для одобрения своей заявки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое приводит издание Politico.

"Я говорила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом о ситуации, и, как нам известно, с Финляндией и ее заявкой проблем возникнуть не должно", - сказала премьер-министр.

Марин отметил важность быстрого присоединения. По ее словам, важно, чтобы процесс ратификации прошел гладко, потому что, конечно, могут быть элементы, когда речь идет об обстоятельствах в сфере безопасности. Также она отметила, что Финляндия, как и Украина, является одним из ближайших соседей России.

"Финляндии сейчас не угрожает ни одна военная угроза, и у нас есть хорошие возможности, когда дело доходит до защиты нашей страны. Надо избегать рисков, минимизировать риски, я думаю, это важно для всех", - добавила премьер-министр.

Напомним, что в мае Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут действовать, если Россия будет давить на Швецию и Финляндию.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что еще в августе Турции заявила, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, являющиеся условием для их вступления в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в альянсе еще в мае этого года. Анкара, со своей стороны, почти сразу заявила о том, что будет блокировать вступление страны. Уже в июне страны подписали общий меморандум.

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НАТО Венгрия Турция Финляндия
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