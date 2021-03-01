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В Финляндии объявили режим чрезвычайного положения из-за роста случаев COVID

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 марта, правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

"Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов", - сообщила премьер-министр Санна Марин.

Режим чрезвычайного положения позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.

В стране уже вводился режим чрезвычайного положения весной, во время первой волны коронавируса.

В нескольких регионах Финляндии за последние две недели наблюдался быстрый рост заражения COVID-19, со вспышками среди лыжников в Лапландии и рабочих на верфях и строительных площадках.

В Финляндии за последние сутки было выявлено 392 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся достигло 58 064, умерли 742.

Напомним, с 8 марта Финляндия ужесточит карантинные ограничения. До 28 марта учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение. Также будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет.

Кроме того, ранее в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса, который получил название Fin-796H.

Кроме того, на прошлой неделе правительство Финляндии продлило введенные из-за пандемии ограничения на границе до 18 марта.

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Новости Украины Финляндиячрезвычайное положениеКоронавирус
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