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Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта

Новина українською → Хельсинки, Четверг 18 февраля 2021 16:22
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Финляндия продлевает введенные из-за пандемии ограничения на границе до 18 марта. Такое решение власти приняли для того, чтобы помешать распространению коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта, в том числе для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса", - говорится в сообщении правительства.

Отметим, с 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тысяч жителей в последние две недели.

Напомним, в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил маркировку Fin-796H. Данная мутация вируса содержит в себе свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

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