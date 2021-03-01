У Фінляндії оголосили режим надзвичайного стану через зростання випадків COVID

"Уряд вважає, що нам усім необхідно скоротити число контактів", - повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.

Режим надзвичайного стану дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та ін. Кордону Фінляндії закриті.

В країні вже вводився режим надзвичайного стану навесні, під час першої хвилі коронавірусу.

В декількох регіонах Фінляндії за останні два тижні спостерігалося швидке зростання зараження COVID-19, зі спалахами серед лижників в Лапландії і робітників на корабельнях і будівельних майданчиках.

У Фінляндії за останню добу було виявлено 392 нових випадків коронавірусу. Загальне число хворих досягло 58 064, померли 742.