У Фінляндії оголосили режим надзвичайного стану через зростання випадків COVID

У понеділок, 1 березня, уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.
Про це повідомляє Reuters.
"Уряд вважає, що нам усім необхідно скоротити число контактів", - повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.
Режим надзвичайного стану дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та ін. Кордону Фінляндії закриті.
В країні вже вводився режим надзвичайного стану навесні, під час першої хвилі коронавірусу.
В декількох регіонах Фінляндії за останні два тижні спостерігалося швидке зростання зараження COVID-19, зі спалахами серед лижників в Лапландії і робітників на корабельнях і будівельних майданчиках.
У Фінляндії за останню добу було виявлено 392 нових випадків коронавірусу. Загальне число хворих досягло 58 064, померли 742.
Нагадаємо, з 8 березня Фінляндія посилить карантинні обмеження. До 28 березня учні середніх і старших класів будуть переведені на дистанційне навчання. Також будуть припинені групові заняття для осіб старше 12 років.
Крім того, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву Fin-796H.
Крім того, минулого тижня уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня.