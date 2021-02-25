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В Финляндии вводят локдаун на три недели из-за COVID-19

Новина українською → Хелсинки, Четверг 25 февраля 2021 14:24
В Финляндии вводят локдаун на три недели из-за COVID-19 Фото: девушка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Финляндии приняло решение ввести трехнедельный локдаун в стране из-за коронавируса. Ограничения ужесточат с 8 марта.

Об этом сообщает издание Yle.

Согласно решению правительства, в период с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение. Также в Финляндии будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет.

Правительство внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общественного питания в большинстве регионов. Они смогут работать на доставку.

Кроме этого, в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников более шести человек.

Однако комендантский час в стране вводить не будут.

При этом все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.

Эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после рождественских праздников, частично из-за распространения более заразной "британской" мутации вируса.

Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются "британским" штаммом коронавируса.

Напомним, ранее в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом коронавируса, который получил название Fin-796H.

Кроме того, на прошлой неделе правительство Финляндии продлило введенные из-за пандемии ограничения на границе до 18 марта.

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