В Финляндии вводят локдаун на три недели из-за COVID-19

Согласно решению правительства, в период с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение. Также в Финляндии будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет.

Правительство внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общественного питания в большинстве регионов. Они смогут работать на доставку.

Кроме этого, в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников более шести человек.



Однако комендантский час в стране вводить не будут.

При этом все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.

Эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после рождественских праздников, частично из-за распространения более заразной "британской" мутации вируса.

Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются "британским" штаммом коронавируса.