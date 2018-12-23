В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"

Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Сейчас проложено почти 370 км трубопровода

В исключительной экономической зоне Финляндии началось строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Как сообщается, до укладки газопровода приступило крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Pioneering Spirit должно заменить судно Solitaire, которое направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции.

Отмечается, что в настоящее время уже проложено минимум 370 км газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

Ранее РБК-Украина писало, что около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую принять действия за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

Добавим, что в Германии назвали условия для строительства газопровода "Северный поток-2". По словам министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, прокладка газопровода возможна только при сохранении "ключевых интересов Украины".