На финишной прямой. Когда завершится конкурс в НАБУ и почему это важно для ЕС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшие недели должно получить нового директора. Этого ждет не только руководство нашей страны, но и европейские партнеры.

О том, на какой стадии конкурс и почему власти хотят ускориться, - в материале РБК-Украина .

Когда может завершиться конкурс

С начала 2023 года украинские власти начали активнее комментировать конкурс и делиться своими ожиданиями по поводу сроков. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский во время общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине рассказывал о развитии антикоррупционной инфраструктуры и о "неплохом" прогрессе на данном пути.

"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа", - подчеркнул он в минувшую пятницу, 27 января.

До этого в середине января премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что две недели вполне достаточно для завершения конкурса и он ждал список из трех кандидатов на рассмотрении Кабинета министров до конца месяца.

И это притом, что на тот момент прошло только пять из девяти этапов. По состоянию на сегодня конкурс находится лишь на 6-ом этапе, и очевидно, что вышеуказанные "дедлайны" уже сорваны.

Как заявляют в самой конкурсной комиссии, работа находится на финишной прямой. В свою очередь она состоит из трех элементов: сбор и анализ информации о добропорядочности кандидатов, собеседование по добропорядочности и собеседование о профессиональной компетентности.

"Каждый из элементов будет реализован в минимально возможные сроки, однако без компромиссов по качеству процесса", - обещают в комиссии.

Что касается сроков, то член конкурсной комиссии Драго Кос считает реальным избрание директора бюро в течение двух-трех месяцев.

На какой стадии избрание руководства НАБУ

На нынешнем этапе общественность просят подавать информацию о кандидатах, поскольку проверка на добропорядочность проводится по следующим компонентам:

соответствие доходов расходам и имуществу, надлежащее декларирование

соответствие образа жизни кандидата и членов его семьи задекларированным доходам

профессиональная этика

политическая нейтральность

другие нарушения добродетели (нарушение правил профессиональной этики, академический плагиат, конфликт интересов и т.д.)

Информацию, которая может свидетельствовать о нарушении или несоответствии данному критерию, следует предоставлять на электронную почту sc.nabu@gmail.com. Далее письма с предложением предоставить письменные объяснения направят каждому кандидату.

После собеседований комиссия утвердит перечень тех, кто прошел это испытание, и отсеет остальных.

Далее будет финальный этап - собеседование, на котором кандидаты продемонстрируют реальные навыки и расскажут о результатах своих расследований. После чего квалификационная комиссия должна выбрать трех кандидатов, а итоговое решение - за Кабмином.

Сколько кандидатов претендуют на должность

За должность директора НАБУ на нынешней стадии соревнуются 22 кандидата. Среди них: 11 действующих работников Антикоррупционного бюро, 6 работников прокуратуры, 2 государственных служащих, адвокат, военнослужащий и сотрудник Государственного бюро расследований.

Средний управленческий опыт кандидатов составляет 8 лет и опыт в области права - 16 лет.

Фото: до шестого этапа допущены 22 кандидата (t.me/sc_nabu)

Примечательно, что все те же 22 кандидата остаются в игре после этапа тестирования общих способностей. Планировалось несколько меньше, но у занявших 19-22 места было одинаковое количество баллов.

По итогам предыдущих стадий был обнародован рейтинг претендентов на кресло директора НАБУ.

Фото: рейтинг претендентов (t.me/sc_nabu)

Что известно о претендентах

Большинство из них неизвестны широкой общественности. Но, например, лидер рейтинга Руслан Кравченко в свое время был прокурором в деле против экс-президента Виктора Януковича. Сейчас он возглавляет Бучанскую окружную прокуратуру. В декларации за 2021 год указал наличные сбережения в сумме 53 000 долларов.

На втором месте идет прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Руслан Габриелян, который до декабря 2022 года был старшим детективом НАБУ. Его имя появлялось в СМИ в связи с громкими антикоррупционными делами, в том числе в 2021 году, когда его вместе с директором бюро Артемом Сытником вызывали на допросы в связи с уголовным производством против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Единственная женщина среди претендентов - глава отдела внедрения практики ЕСПЧ в прокурорскую деятельность Национальной академии прокуратуры Украины Вероника Плотникова. Согласно декларации, имеет небольшую квартиру в Крыму, ее годовой заработок составляет порядка 950 000 гривен.

Топ-5 замыкает действующий глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос. Он известен тем, что представитель девелоперской компании пытался дать ему взятку 120 000 долларов за сертификат о готовности к эксплуатации новостройки в Киеве, но чиновник сразу обратился в НАБУ.

Что мешало раньше запустить конкурс

Напомним, что единственным директором НАБУ с момента его запуска в течение семи лет был Артем Сытник. После истечения срока полномочий обязанности руководителя бюро исполняет бывший первый заместитель Сытника Гизо Углава.

За несколько дней до полномасштабного вторжения Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии из шести человек, в которую вошел независимый участник Драго Кос. Но дело в том, что на тот момент он уже был в комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а другим распоряжением Кабмин запретил членам комиссии одновременно выбирать руководителей САП и НАБУ.

Таким образом, конкурсная комиссия в составе с Косом смогла начать работу только в августе 2022 года после завершения конкурса в САП, которую возглавил Александр Клименко.

Чего ждут в ЕС и причем здесь вступление Украины

Все просто - назначение нового директора НАБУ на конкурсной основе является одним из требований на пути вступления в Европейский союз. Этот момент четко прописан в рекомендациях Еврокомиссии, и от него зависит, насколько близко Украина сможет приблизиться к цели уже в 2023 году.

Сегодня президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что украинская сторона отчиталась об их выполнении.

"Сегодня на саммите мы представили прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксировано наше намерение начать переговоры о вступлении, и начать их как можно скорее", - отметил он.

Но очевидно, что без избрания директора НАБУ сложно говорить о закрытии гештальта хотя бы в антикоррупционном вопросе.

Накануне в рамках совместного правительственного заседания еврокомиссар по соседству Оливер Варгеи отметил, что ЕС поражен скоростью внедрения реформ, но отмечает определенные нюансы. По его словам, Брюссель заинтересован в завершении конкурса в НАБУ, но уточняет, что "скорость не должна идти за счет качества и нужно отполировать реформы".

Украинские власти хотят перейти к переговорам о вступлении в ЕС до конца года, а это означает, что осенняя оценка Еврокомиссии должна подтвердить полное выполнение всех рекомендаций без скидки на войну и другие проблемы. И как подчеркнула ее президент Урсула фон дер Ляйен, сейчас все на самом деле зависит от самой Украины.