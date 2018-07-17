На суде защиту Януковича упрекнули в поддержке российской агрессии

Виталия Сердюка обвинили в поддержке агрессии России

В Оболонском райсуде Киева прокурор по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Руслан Кравченко обвинил адвоката Виталия Сердюка в поддержке российской агрессии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что высказывания господина Сердюка почти напрямую свидетельствуют о поддержке им российской агрессии. Впрочем, это его право", - отметил Кравченко.

Отметим, в начале очередного заседания по делу Януковича защита просила вызвать на допрос бывшего президента Леонида Кравчука. Однако суд отказал в ходатайстве.

"Суд не видит необходимости в допросе Кравчука по этому делу. Поэтому в представленном ходатайстве отказано", - отметил судья Владислав Девятко.

Кроме того, он отметил, что в адрес суда поступило письмо с электронной копией черновика обращения Януковича к Владимиру Путину. На сегодня был запланирован допрос свидетеля защиты Аркадия Ярощука, однако он не явился на заседание.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович и его адвокаты пропустили уже около 60 заседаний суда.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.