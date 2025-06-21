Фінансував вторгнення 7 жовтня: Ізраїль ліквідував високопоставленого командира КВІР

Операція Ізраїлю проти Ірану

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. Метою ударів були військові та ядерні об'єкти Ірану. Під час операції було ліквідовано високопоставлених військових Корпусу вартових ісламської революції і вчених, які займаються ядерною програмою.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 20 червня заявив, що його країна готується посилити удари по Ірану для дистабілізації режиму.

А міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розповів, що операція ЦАХАЛу дала "вельми суттєві" результати. За його словами, удари по об'єктах відстрочили можливість Тегерана розробити ядерну бомбу на кілька років.

Також сьогодні зранку, 21 червня, стало відомо, що армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції, відповідального за запуски безпілотників.

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