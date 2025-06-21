"Відкинули на 2-3 роки": глава МЗС Ізраїлю розповів про результати операції в Ірані

Удари Ізраїлю по Ірану відтермінували можливість Тегерана розробити ядерну бомбу щонайменше на кілька років.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькій газеті Bild .

За словами глави ізраїльського зовнішньополітичного відомства, операція ЦАХАЛу дала "вельми істотні" результати.

"Ми вже відтермінували принаймні на два-три роки можливість для них отримати ядерну бомбу. Ми не заспокоїмося, поки не зробимо все, що в наших силах, щоб усунути цю загрозу", - сказав він.

Саар також додав, що в Ізраїлі не визначали зміну режиму в Ірані як мету в цій війні, "принаймні зараз". Він перерахував три цілі, які визначив для себе Ізраїль.

"Ми назвали ядерну і ракетну програми, а також ліквідацію офіційними цілями цієї війни", - зазначив він.

Міністр відмовився відповідати, чи входить до їхнього числа вище керівництво Ісламської Республіки, таке як верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї.

"Ми ніколи завчасно не говоримо про те, що будемо робити", - відповів він.

Також Саар додав, що не вірить у дипломатичне рішення з Іраном. Він підкреслив, що всі попередні дипломатичні зусилля провалилися.