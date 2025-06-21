Финансировал вторжение 7 октября: Израиль ликвидировал высокопоставленного командира КСИР

По его словам, глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади был убит в результате удара по квартире в иранском городе Кум.

Кац добавил, что по данным израильской разведки, Изади финансировал и вооружал ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Убийство Изади Кац назвал "огромным достижением для израильской разведки и ВВС".

По словам министра обороны, у разведки Израиля есть материалы, подтверждающие, что Изади принял просьбу от ХАМАС о финансировании будущего нападения.