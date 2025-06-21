Фінансував вторгнення 7 жовтня: Ізраїль ліквідував високопоставленого командира КВІР

Військові Ізраїлю ліквідували голову палестинського підрозділу Корпусу вартових ісламської революції та командира, який фінансував напад на країну 7 жовтня 2023 року.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За словами міністра оборони, у розвідки Ізраїлю є матеріали, які підтверджують, що Ізаді прийняв прохання від ХАМАС стосовно фінансування майбутнього нападу.

Кац додав, що за даними ізраїльської розвідки, Ізаді фінансував та озброював ХАМАС перед атакою на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Вбивство Ізаді Кац назвав "величезним досягненням для ізраїльської розвідки та ВПС".

За його словами, голову палестинського підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Саїда Ізаді було вбито внаслідок удару по квартирі в іранському місті Кум.

Операція Ізраїлю проти Ірану

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. Метою ударів були військові та ядерні об'єкти Ірану. Під час операції було ліквідовано високопоставлених військових Корпусу вартових ісламської революції і вчених, які займаються ядерною програмою.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 20 червня заявив, що його країна готується посилити удари по Ірану для дистабілізації режиму.

А міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розповів, що операція ЦАХАЛу дала "вельми суттєві" результати. За його словами, удари по об'єктах відстрочили можливість Тегерана розробити ядерну бомбу на кілька років.

Також сьогодні зранку, 21 червня, стало відомо, що армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції, відповідального за запуски безпілотників.

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