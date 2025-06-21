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Финансировал вторжение 7 октября: Израиль ликвидировал высокопоставленного командира КСИР

Суббота 21 июня 2025 11:44
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Финансировал вторжение 7 октября: Израиль ликвидировал высокопоставленного командира КСИР Фото: Израиль ликвидировал высокопоставленного командира КСИР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военные Израиля ликвидировали главу палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции и командира, который финансировал нападение на страну 7 октября 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Израиля Израэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По его словам, глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади был убит в результате удара по квартире в иранском городе Кум.

Кац добавил, что по данным израильской разведки, Изади финансировал и вооружал ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Убийство Изади Кац назвал "огромным достижением для израильской разведки и ВВС".

По словам министра обороны, у разведки Израиля есть материалы, подтверждающие, что Изади принял просьбу от ХАМАС о финансировании будущего нападения.

Операция Израиля против Ирана

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. Целью ударов были военные и ядерные объекты Ирана. В ходе операции были ликвидированы высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции и ученые, занимающиеся ядерной программой.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 20 июня заявил, что его страна готовится усилить удары по Ирану для дистабилизации режима.

А министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар рассказал, что операция ЦАХАЛа дала "весьма существенные" результаты. По его словам, удары по объектам отсрочили возможность Тегерана разработать ядерную бомбу на несколько лет.

Также сегодня утром, 21 июня, стало известно, что армия обороны Израиля ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции, ответственного за запуски беспилотников.

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