Фінансування цьогорічного бюджету не викликає занепокоєння, - Марченко

Як передає РБК-Україна, про це міністр фінансів Сергій Марченко на прес-конференції.

За його словами, план внутрішніх надходжень перевиконується за податками, зовнішніх надходжень буде достатньо.

"Тільки кілька днів тому нам надійшло 4,8 млрд доларів на рахунки казначейства. Ми також очікуємо від Ukraine Facility 4 млрд євро. Це не тільки нам дасть змогу профінансувати всі видатки, які ми маємо профінансувати за першою і другою чергою, а й третю чергу, тобто ті видатки, які ми фінансуємо в останню чергу. Тобто, коштів у нас достатньо, і я не бачу жодних проблем із кінцем року по бюджету 2024 року", - сказав міністр.

За його даними, податкова служба перевиконує планові показники.

"На сьогодні перевиконання за податковою становить 48 млрд гривень, і це ще не кінець місяця", - зазначив він.

Щодо митниці справи йдуть дещо гірше, зазначив він.

"Вони (митниця - ред.) намагаються, але іноді інформаційне тло, яке сформовано навколо митниці, створює дуже складне питання з приводу мотивації людей, яких будуть звільняти і переатестовувати", - зазначив Марченко.

Фінансова підтримка України

Фінансова підтримка України під час війни охоплює соціальні виплати, відновлення інфраструктури, гуманітарну допомогу та постачання зброї. Міжнародні партнери, включаючи США, ЄС, Велику Британію та інші, забезпечують ці ресурси через гранти, кредити та цільову допомогу для зміцнення оборони й стабільності.