Литва виділить додаткові 10 млн євро на відновлення України

Литва спрямує 10 мільйонів євро до Трастового фонду Світового банку, створеного для звільнення, відновлення, реконструкції та реформування України. Ці кошти будуть використані для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, житлових будинків, шкіл, лікарень та вирішення інших нагальних фінансових завдань.

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що Вільнюс продовжує надавати підтримку Україні в умовах тривалої війни.

"Оскільки війна Росії проти України триває вже 1000 днів, Литва продовжує надавати потужну фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Цей фонд дає змогу ефективно підтримувати відновлення життєво важливої інфраструктури та суспільних послуг, включно з освітою, охороною здоров'я та житловим будівництвом", - заявила Скайсте.

Це вже другий внесок Литви в цей фонд: раніше в грудні 2022 року вільнюс виділив 5 мільйонів євро.

Фонд Світового банку, створений у грудні 2022 року, об'єднав 17 країн-донорів, які зібрали майже 2 мільярди євро.

Від початку війни Литва надала Україні допомогу на суму понад 1,5 мільярда євро, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою. Переказ нових коштів до фонду відбудеться найближчими днями після завершення необхідних юридичних процедур.