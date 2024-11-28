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Финансирование бюджета этого года не вызывает беспокойства, - Марченко

Четверг 28 ноября 2024 17:38
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Финансирование бюджета этого года не вызывает беспокойства, - Марченко Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Кава

У Министерства финансов Украины не вызывает опасений финансирование бюджета в текущем году.

Как передает РБК-Украина, об этом Министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции.

По его словам, план внутренних поступлений перевыполняется по налогам, внешних поступлений будет достаточно.

"Только несколько дней назад нам поступило 4,8 млрд долларов на счета казначейства. Мы также ожидаем от Ukraine Facility 4 млрд евро. Это не только нам позволит профинансировать все расходы, которые мы должны профинансировать в первую и вторую очередь, но и третью очередь, то есть те расходы, которые мы финансируем в последнюю очередь. То есть средств у нас достаточно, и я не вижу никаких. проблем с концом года по бюджету 2024 года", – сказал министр.

По его данным, налоговая служба перевыполняет плановые показатели.

"На сегодняшний день перевыполнение по налоговой составляет 48 млрд гривен, и это еще не конец месяца", - отметил он.

Относительно таможни дела обстоят несколько хуже, отметил он.

"Они (таможня - ред.) пытаются, но иногда информационный фон, сформированный вокруг таможни, создает очень сложный вопрос по поводу мотивации людей, которых будут увольнять и переаттестовывать", - отметил Марченко.

Финансовая поддержка Украины

Финансовая поддержка Украины во время войны включает социальные выплаты, восстановление инфраструктуры, гуманитарную помощь и поставки оружия. Международные партнеры, включая США, ЕС, Великобританию и другие, обеспечивают эти ресурсы через гранты, кредиты и целевую помощь для укрепления обороны и стабильности.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сообщила о выделении 10 миллионов евро в Трастовый фонд Всемирного банка, созданный для восстановления и реформ Украины.

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