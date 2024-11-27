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Финансовый комитет Рады одобрил отмену налогов для ФЛП "задним числом"

Среда 27 ноября 2024 17:17
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Финансовый комитет Рады одобрил отмену налогов для ФЛП "задним числом" Иллюстративное фото: финансовый комитет Рады одобрил отмену налогов для ФЛП "задним числом" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году.

Об этом заявил заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 01 октября на 01 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число", - написал Железняк.

Однако, по его словам, данная норма не касается банковских учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании налогового комитета ВР предложат отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в принятом налоговом законопроекте №11416-д.

Повышение налогов в Украине

Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Как заявили в Кабмине, повышение налогов аргументировано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд. Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.

На фоне этого бизнес в Украине выразил недовольство позицией правительства. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что решения о налогах должны быть только справедливыми.

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