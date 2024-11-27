Финансовый комитет Рады одобрил отмену налогов для ФЛП "задним числом"
Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году.
Об этом заявил заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 01 октября на 01 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число", - написал Железняк.
Однако, по его словам, данная норма не касается банковских учреждений.
Напомним, ранее сообщалось, что на заседании налогового комитета ВР предложат отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в принятом налоговом законопроекте №11416-д.
Повышение налогов в Украине
Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Как заявили в Кабмине, повышение налогов аргументировано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд. Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.
На фоне этого бизнес в Украине выразил недовольство позицией правительства. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что решения о налогах должны быть только справедливыми.
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