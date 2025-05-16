ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фінансова ізоляція: ЄС планує вдарити по банкам, що підтримують Путіна

Брюсель, П'ятниця 16 травня 2025 21:26
UA EN RU
Фінансова ізоляція: ЄС планує вдарити по банкам, що підтримують Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, який може завдати удару не лише по російських фінансових установах, а й по іноземних банках, що допомагають Кремлю обходити обмеження та фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, спрямованим проти російського фінансового сектору, в рамках останніх зусиль союзників України, спрямованих на тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той домовився про мирну угоду, яка б припинила війну.

Як виявилось, за даними анонімного джерела, блок також готується атакувати сторонні банки, які підтримують воєнні зусилля Москви.

"Ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру... І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, що минулий пакет санкцій проти Росії Європейський Союз ухвалив у лютому цього року. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.

Європейські партнери України зокрема оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. Днями в ЄС заявили, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.

А вже 14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.

Крім того, днями спікер Єврокомісії Паула Піньо заявила, що якщо російський диктатор Володимир Путін не приїде в Туреччину на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня, тоді на Росію чекають нові санкції.

Зауважимо, що РБК-Україна писало, що хоче побачити український президент Володимир Зеленський у 17-му пакеті санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну