Фінансова ізоляція: ЄС планує вдарити по банкам, що підтримують Путіна
Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, який може завдати удару не лише по російських фінансових установах, а й по іноземних банках, що допомагають Кремлю обходити обмеження та фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, спрямованим проти російського фінансового сектору, в рамках останніх зусиль союзників України, спрямованих на тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той домовився про мирну угоду, яка б припинила війну.
Як виявилось, за даними анонімного джерела, блок також готується атакувати сторонні банки, які підтримують воєнні зусилля Москви.
"Ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру... І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, що минулий пакет санкцій проти Росії Європейський Союз ухвалив у лютому цього року. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.
Європейські партнери України зокрема оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. Днями в ЄС заявили, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.
А вже 14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.
Крім того, днями спікер Єврокомісії Паула Піньо заявила, що якщо російський диктатор Володимир Путін не приїде в Туреччину на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня, тоді на Росію чекають нові санкції.
Зауважимо, що РБК-Україна писало, що хоче побачити український президент Володимир Зеленський у 17-му пакеті санкцій.
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