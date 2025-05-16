Нові санкції ЄС проти Росії: що хоче побачити Зеленський у 17-му пакеті

Україна розраховує, що 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Зеленський, сьогодні він провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі. Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакета. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та "тіньового флоту", - зазначив президент.

Окрему увагу під час переговорів приділили руху України до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.

"Дякую за підтримку України та допомогу в наближенні достойного миру", - підкреслив Зеленський.