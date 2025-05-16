Финансовая изоляция: ЕС планирует ударить по банкам, поддерживающим Путина

Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, который может нанести удар не только по российским финансовым учреждениям, но и по иностранным банкам, которые помогают Кремлю обходить ограничения и финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, направленным против российского финансового сектора, в рамках последних усилий союзников Украины, направленных на давление на российского диктатора Владимира Путина , чтобы тот договорился о мирном соглашении, которое бы прекратило войну. Как оказалось, по данным анонимного источника, блок также готовится атаковать сторонние банки, которые поддерживают военные усилия Москвы. "Мы хотим мира, и мы должны усиливать давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру... И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.