Финансовая изоляция: ЕС планирует ударить по банкам, поддерживающим Путина
Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, который может нанести удар не только по российским финансовым учреждениям, но и по иностранным банкам, которые помогают Кремлю обходить ограничения и финансировать войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, направленным против российского финансового сектора, в рамках последних усилий союзников Украины, направленных на давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот договорился о мирном соглашении, которое бы прекратило войну.
Как оказалось, по данным анонимного источника, блок также готовится атаковать сторонние банки, которые поддерживают военные усилия Москвы.
"Мы хотим мира, и мы должны усиливать давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру... И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Санкции ЕС против России
Напомним, что прошлый пакет санкций против России Европейский Союз принял в феврале этого года. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.
Европейские партнеры Украины в частности объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. На днях в ЕС заявили, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.
А уже 14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.
Кроме того, на днях спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что если российский диктатор Владимир Путин не приедет в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая, тогда Россию ждут новые санкции.
Заметим, что РБК-Украина писало, что хочет увидеть украинский президент Владимир Зеленский в 17-м пакете санкций.
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