Кабмин предложил отменить акциз на топливо и снизить НДС

Кабинет министров предлагает отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС с 20% до 7%. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение автомобильным топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматриваем предложение снижения НДС до 0% в случае, если логистические затраты поставщиков топлива будут расти", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что правительство также ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставкам бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину.