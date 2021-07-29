ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Финал Романчука, шанс для Свитолиной и дебют Хижняка: расписание главных событий дня ОИ

Новина українською →
Токио, Четверг 29 июля 2021 00:01
Финал Романчука, шанс для Свитолиной и дебют Хижняка: расписание главных событий дня ОИ Фото: сегодня Украина имеет отличные шансы пополнить медальный запас на Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 июля, в Токио разыграют лишь 17 медалей Олимпийских игр-2020. Меньше наград разыгрывают лишь в дни открытия и закрытия ОИ.

Подробнее о расписании главных событий шестого медального дня Олимпиады - в материале РБК-Украина.

Сегодня украинские спортсмены поборются за три медальных комплекта. Главные надежды возлагаются на пловца Михаила Романчука, который в квалификации установил новый олимпийский рекорд, проплыв 800 метров вольным стилем за 7 минут 41.28 секунд. Вместе с ним в финале будет плыть еще один украинец Сергей Фролов.

Кроме этого в медальных соревнования будут участвовать Виктория Ус (гребной слалом) и Анастасия Турчин (дзюдо).

Также сегодня гарантировать себе медаль может теннисистка Элина Свитолина - она сыграет в полуфинале олимпийского турнира против чешки Маркеты Вондраушовой. Между собой соперницы ранее встречались четырежды - три победы у Свитолиной, одна у Вондраушовой. Причем последнюю встречу, которая состоялась в конце сентября 2020 года на турнире в Риме, проиграла как раз Свитолина - 3:6, 0:6.

Для Украины данное достижение в индивидуальном теннисе уже является рекордным - ранее подобное достижение покорялось лишь в парном разряде сестрам Алене и Катерине Бондаренко в Пекине-2008.

Шансы завоевать еще одну медаль ОИ в Токио имеет и Елена Костевич - ее совместная "бронза" с Сергеем Омельчуком стала для Украины первой на этой Олимпиаде. Костевич будет участвовать в квалификации стрельбы из пистолета на дистанции в 25 метров. Финал соревнований пройдет 30 июля.

Еще сегодня дебютируют с 1/16 финала главная надежда украинского бокса на ОИ-2020 - Александр Хижняк, а также Цотне Рогава.

Подробное расписание ключевых события дня:

Плавание

Мужчины, 800 метров вольным стилем

Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов

  • Финал - 4:30

Мужчины, 200 метров брассом

Украина не представлена

  • Финал - 4:44

Женщины, 200 метров баттерфляем

Украина не представлена

  • Финал - 5:28

Мужчины, 100 метров вольным стилем

Украина не представлена

  • Финал - 5:37

Женщины, эстафета 4х200 метров вольным стилем

Украина не представлена

  • Финал - 6:31

Мужчины, 100 метров баттерфляем

Украина: Игорь Трояновский

  • Квалификация - 13:49

Женщины, 200 метров брассом

Украина: Дарина Зевина

  • Квалификация - 14:13

Теннис

Женщины, одиночный разряд

  • Полуфинал. Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - не раньше чем в 12:00

Бокс

Мужчины, 69-75 кг

  • 1/16 финала. Александр Хижняк (Украина) - Юито Мориваки (Япония)
  • Мужчины, 91+ кг
  • 1/16 финала. Цотне Рогава (Украина) - Фрейзер Кларк (Великобритания)

Гребной слалом

Каноэ, женщины

Украина: Виктория Ус

  • Полуфинал - 7:00
  • Финал - 8:55

Дзюдо

Женщины, до 78 кг

  • 1/32 финала. Анастасия Турчин (Украина) - Ванесса Чала (Эквадор) - начальный блок стартует в 5:00
  • Финальный блок - 11:00-13:50

Мужчины, до 100 кг

Украина не представлена

  • Начальный блок - 5:00-8:30
  • Финальный блок - 11:00-13:50

Пулевая стрельба

Женщины, пистолет 25 метров

Украина: Елена Костевич

  • Квалификация - 3:00 (финал 30 июля)

Стендовая стрельба

Украина не представлена

  • Женщины, финал - 8:30
  • Мужчины, финал - 9:30

Академическая гребля

Мужчины, двойки

Украина не представлена

  • Финал A - 3:18

Женщины, двойки

Украина не представлена

  • Финал A - 3:30

Мужчины, двойки парные, легкий вес

Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев (финал B)

  • Финал B (без медалей) - 2:50
  • Финал A (медальный) - 3:50

Женщины, двойки парные, легкий вес

Украина не представлена

  • Финал A (медальный) - 4:10

Фехтование

Женщины, командный разряд, рапира

Украина не представлена

  • Четвертьфиналы - 3:50
  • Полуфиналы - 6:55
  • Матч за бронзу - 12:30
  • Матч за золото - 13:55

Спортивная гимнастика

Женщины, личное многоборье

Украина не представлена

  • Финал - 13:50

Настольный теннис

Женщины, одиночный разряд

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 14:00
  • Матч за золото - 15:00

Ключевые события Олимпиады в Украине будут транслироваться на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина Свитолина Олимпиада Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта