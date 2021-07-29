Финал Романчука, шанс для Свитолиной и дебют Хижняка: расписание главных событий дня ОИ
Сегодня, 29 июля, в Токио разыграют лишь 17 медалей Олимпийских игр-2020. Меньше наград разыгрывают лишь в дни открытия и закрытия ОИ.
Подробнее о расписании главных событий шестого медального дня Олимпиады - в материале РБК-Украина.
Сегодня украинские спортсмены поборются за три медальных комплекта. Главные надежды возлагаются на пловца Михаила Романчука, который в квалификации установил новый олимпийский рекорд, проплыв 800 метров вольным стилем за 7 минут 41.28 секунд. Вместе с ним в финале будет плыть еще один украинец Сергей Фролов.
Кроме этого в медальных соревнования будут участвовать Виктория Ус (гребной слалом) и Анастасия Турчин (дзюдо).
Также сегодня гарантировать себе медаль может теннисистка Элина Свитолина - она сыграет в полуфинале олимпийского турнира против чешки Маркеты Вондраушовой. Между собой соперницы ранее встречались четырежды - три победы у Свитолиной, одна у Вондраушовой. Причем последнюю встречу, которая состоялась в конце сентября 2020 года на турнире в Риме, проиграла как раз Свитолина - 3:6, 0:6.
Для Украины данное достижение в индивидуальном теннисе уже является рекордным - ранее подобное достижение покорялось лишь в парном разряде сестрам Алене и Катерине Бондаренко в Пекине-2008.
Шансы завоевать еще одну медаль ОИ в Токио имеет и Елена Костевич - ее совместная "бронза" с Сергеем Омельчуком стала для Украины первой на этой Олимпиаде. Костевич будет участвовать в квалификации стрельбы из пистолета на дистанции в 25 метров. Финал соревнований пройдет 30 июля.
Еще сегодня дебютируют с 1/16 финала главная надежда украинского бокса на ОИ-2020 - Александр Хижняк, а также Цотне Рогава.
Подробное расписание ключевых события дня:
Плавание
Мужчины, 800 метров вольным стилем
Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов
- Финал - 4:30
Мужчины, 200 метров брассом
Украина не представлена
- Финал - 4:44
Женщины, 200 метров баттерфляем
Украина не представлена
- Финал - 5:28
Мужчины, 100 метров вольным стилем
Украина не представлена
- Финал - 5:37
Женщины, эстафета 4х200 метров вольным стилем
Украина не представлена
- Финал - 6:31
Мужчины, 100 метров баттерфляем
Украина: Игорь Трояновский
- Квалификация - 13:49
Женщины, 200 метров брассом
Украина: Дарина Зевина
- Квалификация - 14:13
Теннис
Женщины, одиночный разряд
- Полуфинал. Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - не раньше чем в 12:00
Бокс
Мужчины, 69-75 кг
- 1/16 финала. Александр Хижняк (Украина) - Юито Мориваки (Япония)
- Мужчины, 91+ кг
- 1/16 финала. Цотне Рогава (Украина) - Фрейзер Кларк (Великобритания)
Гребной слалом
Каноэ, женщины
Украина: Виктория Ус
- Полуфинал - 7:00
- Финал - 8:55
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Дзюдо
Женщины, до 78 кг
- 1/32 финала. Анастасия Турчин (Украина) - Ванесса Чала (Эквадор) - начальный блок стартует в 5:00
- Финальный блок - 11:00-13:50
Мужчины, до 100 кг
Украина не представлена
- Начальный блок - 5:00-8:30
- Финальный блок - 11:00-13:50
Пулевая стрельба
Женщины, пистолет 25 метров
Украина: Елена Костевич
- Квалификация - 3:00 (финал 30 июля)
Стендовая стрельба
Украина не представлена
- Женщины, финал - 8:30
- Мужчины, финал - 9:30
Академическая гребля
Мужчины, двойки
Украина не представлена
- Финал A - 3:18
Женщины, двойки
Украина не представлена
- Финал A - 3:30
Мужчины, двойки парные, легкий вес
Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев (финал B)
- Финал B (без медалей) - 2:50
- Финал A (медальный) - 3:50
Женщины, двойки парные, легкий вес
Украина не представлена
- Финал A (медальный) - 4:10
Фехтование
Женщины, командный разряд, рапира
Украина не представлена
- Четвертьфиналы - 3:50
- Полуфиналы - 6:55
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:55
Спортивная гимнастика
Женщины, личное многоборье
Украина не представлена
- Финал - 13:50
Настольный теннис
Женщины, одиночный разряд
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Ключевые события Олимпиады в Украине будут транслироваться на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".