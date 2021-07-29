Фінал Романчука, шанс для Світоліної та дебют Хижняка: розклад головних подій дня ОІ

Сьогодні, 29 липня, в Токіо розіграють лише 17 медалей Олімпійських ігор-2020 . Менше нагород розігрують лише в дні відкриття і закриття ОІ.

Сьогодні українські спортсмени поборються за три медальних комплекти. Головні надії покладаються на плавця Михайла Романчука, який у кваліфікації встановив новий олімпійський рекорд, пропливши 800 метрів вільним стилем за 7 хвилин 41.28 секунд. Разом з ним у фіналі буде плисти ще один українець Сергій Фролов.

Крім цього в медальних змагання братимуть участь Вікторія Ус (гребний слалом) і Анастасія Турчин (дзюдо).

Також сьогодні гарантувати собі медаль може тенісистка Еліна Світоліна - вона зіграє в півфіналі олімпійського турніру проти чешки маркети Вондраушової. Між собою суперниці раніше зустрічалися чотири рази-три перемоги у Світоліної, одна у Вондраушової. Причому останню зустріч, яка відбулася наприкінці вересня 2020 року на турнірі в Римі, програла якраз Світоліна - 3:6, 0:6.

Для України дане досягнення в індивідуальному тенісі вже є рекордним - раніше подібне досягнення підкорювалося лише в парному розряді сестрам Олені і Катерині Бондаренко в Пекіні-2008.

Шанси завоювати ще одну медаль ОІ в Токіо має і Олена Костевич - її спільна "бронза" з Сергієм Омельчуком стала для України першою на цій Олімпіаді. Костевич братиме участь у кваліфікації стрільби з пістолета на дистанції в 25 метрів. Фінал змагань пройде 30 Липня.

Ще сьогодні дебютують з 1/16 фіналу головна надія українського боксу на ОІ-2020 - Олександр Хижняк, а також Цотне Рогава.

Детальний розклад ключових події дня:

Плавання

Чоловіки, 800 метрів вільним стилем

Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов

Фінал-4:30

Чоловіки, 200 метрів брасом

Україна не представлена

Фінал-4:44

Жінки, 200 метрів батерфляєм

Україна не представлена

Фінал - 5:28

Чоловіки, 100 метрів вільним стилем

Україна не представлена

Фінал-5:37

Жінки, естафета 4х200 метрів вільним стилем

Україна не представлена

Фінал-6:31

Чоловіки, 100 метрів батерфляєм

Україна: Ігор Трояновський

Кваліфікація - 13:49

Жінки, 200 метрів брасом

Україна: Дарина Зевіна

Кваліфікація - 14:13

Теніс

Жінки, одиночний розряд

Півфінал. Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - не раніше ніж о 12:00

Бокс

Чоловіки, 69-75 кг

1/16 фіналу. Олександр Хижняк (Україна) - Юіто Морівакі (Японія)

Чоловіки, 91 + кг

1/16 фіналу. Цотне Рогава (Україна) - Фрейзер Кларк (Великобританія)

Гребний слалом

Каное, жінки

Україна: Вікторія Ус

Півфінал-7:00

Фінал-8:55



Дзюдо

Жінки, до 78 кг

1/32 фіналу. Анастасія Турчин (Україна) - Ванесса Чала (Еквадор) - початковий блок стартує о 5:00

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Чоловіки, до 100 кг

Україна не представлена

Початковий блок-5:00-8:30

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Кульова стрільба

Жінки, пістолет 25 метрів

Україна: Олена Костевич

Кваліфікація-3:00 (Фінал 30 Липня)

Стендова стрільба

Україна не представлена

Жінки, фінал-8:30

Чоловіки, фінал-9:30

Академічне веслування

Чоловіки, двійки

Україна не представлена

Фінал A - 3:18

Жінки, двійки

Україна не представлена

Фінал A - 3:30

Чоловіки, двійки парні, легка вага

Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов (фінал B)

Фінал B (без медалей) - 2:50

Фінал A (медальний) - 3:50

Жінки, двійки парні, легка вага

Україна не представлена

Фінал A (медальний) - 4:10

Фехтування

Жінки, командний розряд, Рапіра

Україна не представлена

Чвертьфінали-3:50

Півфінали-6:55

Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:55

Спортивна Гімнастика

Жінки, особисте багатоборство

Україна не представлена

Фінал - 13:50

Настільний теніс

Жінки, одиночний розряд

Україна не представлена

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Ключові події Олімпіади в Україні транслюватимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".