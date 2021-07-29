Фінал Романчука, шанс для Світоліної та дебют Хижняка: розклад головних подій дня ОІ
Сьогодні, 29 липня, в Токіо розіграють лише 17 медалей Олімпійських ігор-2020. Менше нагород розігрують лише в дні відкриття і закриття ОІ.
Детальніше про розклад головних подій шостого медального дня Олімпіади - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні українські спортсмени поборються за три медальних комплекти. Головні надії покладаються на плавця Михайла Романчука, який у кваліфікації встановив новий олімпійський рекорд, пропливши 800 метрів вільним стилем за 7 хвилин 41.28 секунд. Разом з ним у фіналі буде плисти ще один українець Сергій Фролов.
Крім цього в медальних змагання братимуть участь Вікторія Ус (гребний слалом) і Анастасія Турчин (дзюдо).
Також сьогодні гарантувати собі медаль може тенісистка Еліна Світоліна - вона зіграє в півфіналі олімпійського турніру проти чешки маркети Вондраушової. Між собою суперниці раніше зустрічалися чотири рази-три перемоги у Світоліної, одна у Вондраушової. Причому останню зустріч, яка відбулася наприкінці вересня 2020 року на турнірі в Римі, програла якраз Світоліна - 3:6, 0:6.
Для України дане досягнення в індивідуальному тенісі вже є рекордним - раніше подібне досягнення підкорювалося лише в парному розряді сестрам Олені і Катерині Бондаренко в Пекіні-2008.
Шанси завоювати ще одну медаль ОІ в Токіо має і Олена Костевич - її спільна "бронза" з Сергієм Омельчуком стала для України першою на цій Олімпіаді. Костевич братиме участь у кваліфікації стрільби з пістолета на дистанції в 25 метрів. Фінал змагань пройде 30 Липня.
Ще сьогодні дебютують з 1/16 фіналу головна надія українського боксу на ОІ-2020 - Олександр Хижняк, а також Цотне Рогава.
Детальний розклад ключових події дня:
Плавання
Чоловіки, 800 метрів вільним стилем
Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов
- Фінал-4:30
Чоловіки, 200 метрів брасом
Україна не представлена
- Фінал-4:44
Жінки, 200 метрів батерфляєм
Україна не представлена
- Фінал - 5:28
Чоловіки, 100 метрів вільним стилем
Україна не представлена
- Фінал-5:37
Жінки, естафета 4х200 метрів вільним стилем
Україна не представлена
- Фінал-6:31
Чоловіки, 100 метрів батерфляєм
Україна: Ігор Трояновський
- Кваліфікація - 13:49
Жінки, 200 метрів брасом
Україна: Дарина Зевіна
- Кваліфікація - 14:13
Теніс
Жінки, одиночний розряд
- Півфінал. Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - не раніше ніж о 12:00
Бокс
Чоловіки, 69-75 кг
- 1/16 фіналу. Олександр Хижняк (Україна) - Юіто Морівакі (Японія)
- Чоловіки, 91 + кг
- 1/16 фіналу. Цотне Рогава (Україна) - Фрейзер Кларк (Великобританія)
Гребний слалом
Каное, жінки
Україна: Вікторія Ус
- Півфінал-7:00
- Фінал-8:55
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Дзюдо
Жінки, до 78 кг
- 1/32 фіналу. Анастасія Турчин (Україна) - Ванесса Чала (Еквадор) - початковий блок стартує о 5:00
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Чоловіки, до 100 кг
Україна не представлена
- Початковий блок-5:00-8:30
- Фінальний блок - 11:00-13: 50
Кульова стрільба
Жінки, пістолет 25 метрів
Україна: Олена Костевич
- Кваліфікація-3:00 (Фінал 30 Липня)
Стендова стрільба
Україна не представлена
- Жінки, фінал-8:30
- Чоловіки, фінал-9:30
Академічне веслування
Чоловіки, двійки
Україна не представлена
- Фінал A - 3:18
Жінки, двійки
Україна не представлена
- Фінал A - 3:30
Чоловіки, двійки парні, легка вага
Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов (фінал B)
- Фінал B (без медалей) - 2:50
- Фінал A (медальний) - 3:50
Жінки, двійки парні, легка вага
Україна не представлена
- Фінал A (медальний) - 4:10
Фехтування
Жінки, командний розряд, Рапіра
Україна не представлена
- Чвертьфінали-3:50
- Півфінали-6:55
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:55
Спортивна Гімнастика
Жінки, особисте багатоборство
Україна не представлена
- Фінал - 13:50
Настільний теніс
Жінки, одиночний розряд
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Ключові події Олімпіади в Україні транслюватимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".