Фінал мрії: Сіннер і Алькарас зійдуться у битві за титул US Open-2025

Субота 06 вересня 2025 18:28
Фіналісти US Open-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У ніч на 6 вересня завершилися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу у чоловічому одиночному розряді. За підсумками поєдинків визначилися фіналісти турніру - ними стали Карлос Алькарас та Яннік Сіннер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Сіннер вийшов у фінал US Open-2025

Перша ракетка світу Яннік Сіннер у чотирьох сетах здолав канадця Фелікса Оже-Аліассіма. Після впевненої перемоги італійця в стартовій партії (6:1), канадський тенісист зумів вирівняти гру і виграв другий сет - 6:3.

У третій партії Сіннер знову перехопив ініціативу – 6:3, а у четвертому сеті зламав опір суперника - 6:4. Матч завершився перемогою лідера посіву з рахунком 3:1.

Алькарас вибив Джоковича

У другому півфіналі Карлос Алькарас зустрічався з 24-разовим чемпіоном турнірів Великого шлему Новаком Джоковичем. Іспанець від початку поєдинку захопив перевагу та виграв перший сет - 6:4.

Друга партія завершилася на тайбрейку, де Алькарас був сильнішим - 7:6 (7:4). У третьому сеті Карлітос остаточно довів свою перевагу, здобувши перемогу 6:2. Загальний рахунок матчу - 3:0 на користь другої ракетки світу.

Що означає фінал Алькарас - Сіннер

  • Вперше в історії два найкращі тенісисти світу зустрінуться у всіх чотирьох фіналах Grand Slam протягом одного сезону.
  • Для Сіннера це вже шостий фінал мейджора та другий на US Open. Італієць є чинним чемпіоном турніру.
  • Алькарас вийшов у сьомий фінал Grand Slam у кар’єрі та має шанс здобути шостий трофей, зокрема другий у Нью-Йорку.
  • Іспанець не віддав жодного сету на шляху до фіналу, тоді як Сіннер програв дві партії.

Історія очних зустрічей

Карлос Алькарас та Яннік Сіннер грали між собою 14 разів. Рахунок 9:5 на користь іспанця. На харді Алькарас веде 6:2, а на турнірах Grand Slam - 3:2. У фіналах рівня Туру також перевага за іспанцем - 4:2.

У 2025 році тенісисти зустрічалися вже чотири рази: на "Мастерсі" в Римі та на Roland Garros переміг Алькарас, на Вімблдоні тріумфував Сіннер, а у фіналі турніру в Цинциннаті італієць знявся у першому сеті через хворобу.

Раніше ми писали, як друга ракетка України Марта Костюк припинила виступи на US Open-2025.

Також читайте, які місця займають українці у рейтингах WTA та ATP.

