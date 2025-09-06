Финал мечты: Синнер и Алькарас сойдутся в битве за титул US Open-2025

В ночь на 6 сентября завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде. По итогам поединков определились финалисты турнира - ими стали Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Синнер вышел в финал US Open-2025

Первая ракетка мира Янник Синнер в четырех сетах одолел канадца Феликса Оже-Алиассима. После уверенной победы итальянца в стартовой партии (6:1), канадский теннисист сумел выровнять игру и выиграл второй сет - 6:3.

В третьей партии Синнер снова перехватил инициативу - 6:3, а в четвертом сете сломал сопротивление соперника - 6:4. Матч завершился победой лидера посева со счетом 3:1.

Алькарас выбил Джоковича

Во втором полуфинале Карлос Алькарас встречался с 24-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем. Испанец с начала поединка захватил преимущество и выиграл первый сет - 6:4.

Вторая партия завершилась на тайбрейке, где Алькарас был сильнее - 7:6 (7:4). В третьем сете Карлитос окончательно доказал свое преимущество, одержав победу 6:2. Общий счет матча - 3:0 в пользу второй ракетки мира.

Что означает финал Алькарас - Синнер

Впервые в истории два лучших теннисиста мира встретятся во всех четырех финалах Grand Slam в течение одного сезона.

Для Синнера это уже шестой финал мэйджора и второй на US Open. Итальянец является действующим чемпионом турнира.

Алькарас вышел в седьмой финал Grand Slam в карьере и имеет шанс получить шестой трофей, в том числе второй в Нью-Йорке.

Испанец не отдал ни одного сета на пути к финалу, тогда как Синнер проиграл две партии.

История очных встреч

Карлос Алькарас и Янник Синнер играли между собой 14 раз. Счет 9:5 в пользу испанца. На харде Алькарас ведет 6:2, а на турнирах Grand Slam - 3:2. В финалах уровня Тура также преимущество за испанцем - 4:2.

В 2025 году теннисисты встречались уже четыре раза: на "Мастерсе" в Риме и на Roland Garros победил Алькарас, на Уимблдоне торжествовал Синнер, а в финале турнира в Цинциннати итальянец снялся в первом сете из-за болезни.