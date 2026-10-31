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Фільтрації та перевірок телефонів не було: Лубінець розповів, як евакуювали жителів Олешок

15:03 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фільтрації та перевірок телефонів не було: Лубінець розповів, як евакуювали жителів Олешок Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
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Жодної фільтрації та перевірок телефонів у жителів окупованих Олешок під час евакуації не було. Люди самостійно обирали, куди хочуть поїхати.

Як передає РБК-Україна, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі ТСН.

Лубінець розповів, що мешканці Олешок переймалися, що на них чекатиме російська фільтрація, якщо вони вирішать виїхати саме до України. Однак ніяких перевірок не було.

За словами омбудсмена, дорогою з Олешок до евакуації також долучалися мешканці навколишніх сіл, які самостійно просили про допомогу.

Водночас точну кількість врятованих наразі не називають - деталі обіцяють розповісти після перевірки даних.

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