Фільтрації та перевірок телефонів не було: Лубінець розповів, як евакуювали жителів Олешок

Жодної фільтрації та перевірок телефонів у жителів окупованих Олешок під час евакуації не було. Люди самостійно обирали, куди хочуть поїхати.

Як передає РБК-Україна , про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі ТСН .

Лубінець розповів, що мешканці Олешок переймалися, що на них чекатиме російська фільтрація, якщо вони вирішать виїхати саме до України. Однак ніяких перевірок не було.

За словами омбудсмена, дорогою з Олешок до евакуації також долучалися мешканці навколишніх сіл, які самостійно просили про допомогу.



Водночас точну кількість врятованих наразі не називають - деталі обіцяють розповісти після перевірки даних.