Гуманітарний конвой евакуює понад 750 жителів Олешок
Ті, хто хотів виїхати з Олешок, вирушили в безпечне місце, а гуманітарна місія завершує евакуацію понад 750 людей. Режим тиші триває без порушень.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал та заяву першої леді США Меланії Трамп у соцмережі X.
Наразі українці, які виявили бажання виїхати, вже перебувають у дорозі з Олешок. Гуманітарна допомога успішно доставлена на місце.
За словами американської сторони, до складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.
Усі заходи з безпечного проходу були узгоджені під час переговорів між українським та російським лідерами за координації першої леді США Меланії Трамп.
"Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, - мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено", - зазначив Лубінець.
Омбудсмен підкреслив, що в районі проведення місії вже 87 годин поспіль триває режим тиші, під час якого не зафіксовано жодних порушень.
Робота гуманітарної місії здійснюється відповідно до домовленостей, досягнутих раніше з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.
Крім того, важливу роль у процесі відіграло сприяння першої леді США Меланії Трамп.
"Наш пріоритет: рятувати життя", - наголосила Меланія Трамп, коментуючи підготовку конвою для безпечного вивезення людей.
Нагадаємо, що 30 жовтня українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи.
Раніше того ж дня, 30 жовтня, делегація України дісталась до Олешок, після чого у місті розпочалася евакуація та роздача гуманітарної допомоги.
Крім того, 27 жовтня стало відомо, що в Олешках розпочався "режим тиші", який має тривати до 1 листопада.