ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Гуманітарний конвой евакуює понад 750 жителів Олешок

19:16 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Гуманітарний конвой евакуює понад 750 жителів Олешок Фото: евакуація в Олешках (t.me/David_Arakhamia)
Додати як бажане джерело в Google

Ті, хто хотів виїхати з Олешок, вирушили в безпечне місце, а гуманітарна місія завершує евакуацію понад 750 людей. Режим тиші триває без порушень.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал та заяву першої леді США Меланії Трамп у соцмережі X.

Наразі українці, які виявили бажання виїхати, вже перебувають у дорозі з Олешок. Гуманітарна допомога успішно доставлена на місце.

За словами американської сторони, до складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Усі заходи з безпечного проходу були узгоджені під час переговорів між українським та російським лідерами за координації першої леді США Меланії Трамп.

"Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, - мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що в районі проведення місії вже 87 годин поспіль триває режим тиші, під час якого не зафіксовано жодних порушень.

Робота гуманітарної місії здійснюється відповідно до домовленостей, досягнутих раніше з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

Крім того, важливу роль у процесі відіграло сприяння першої леді США Меланії Трамп.

"Наш пріоритет: рятувати життя", - наголосила Меланія Трамп, коментуючи підготовку конвою для безпечного вивезення людей.

Нагадаємо, що 30 жовтня українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи.

Раніше того ж дня, 30 жовтня, делегація України дісталась до Олешок, після чого у місті розпочалася евакуація та роздача гуманітарної допомоги.

Крім того, 27 жовтня стало відомо, що в Олешках розпочався "режим тиші", який має тривати до 1 листопада.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олешки Евакуація Війна в Україні окупанція Херсонська область Російська Федерація
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур