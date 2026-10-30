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Делегація України разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи

16:39 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Делегація України разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи Фото: евакуація в Олешках (t.me/David_Arakhamia)
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Українська делегація разом із евакуйованими мешканцями Олешок прямує до Анапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи", - заявив він.

Нардеп додав що звідти вони вилетять літаками до Білорусі, після чого автобусами дістануться додому.

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок Херсонської області оголосили режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.

Вона передбачає доставку допомоги мирним жителям, а також підготовку до евакуації населення. Режим тиші має діяти до 22:59 1 листопада.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про завершення розмінування маршрутів, необхідних для проїзду гуманітарного конвою та евакуації людей з Олешок.

Сьогодні вранці Давид Арахамія повідомив, що українська делегація прибула до Олешок. У населеному пункті розпочалися евакуація людей та роздача гуманітарної допомоги.

Про те, що відомо про гуманітарну місію в Олешках та евакуацію на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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