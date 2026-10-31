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Фильтрации и проверок телефонов не было: Лубинец рассказал, как эвакуировали жителей Олешек

15:03 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фильтрации и проверок телефонов не было: Лубинец рассказал, как эвакуировали жителей Олешек Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Никакой фильтрации и проверок телефонов у жителей оккупированных Алешек во время эвакуации не было. Люди самостоятельно выбирали, куда хотят уехать.

Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире ТСН.

Лубинец рассказал, что жители Олешек беспокоились, что их будет ждать российская фильтрация, если они решат выехать именно в Украину. Однако никаких проверок не было.

По словам омбудсмена, по дороге из Олешек к эвакуации также присоединялись жители окрестных сел, которые самостоятельно просили о помощи.

В то же время точное количество спасенных пока не называют - детали обещают рассказать после проверки данных.

Напомним, 30 октября делегация Украины прибыла в Олешки, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в российскую Анапу.

В состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

Гуманитарный конвой эвакуировал более 750 жителей Олешек. Большинство уехало в Украину, часть жителей захотели в Россию. Режим тишины в районе Олешек продолжается без нарушений.

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