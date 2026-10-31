Фильтрации и проверок телефонов не было: Лубинец рассказал, как эвакуировали жителей Олешек
Никакой фильтрации и проверок телефонов у жителей оккупированных Алешек во время эвакуации не было. Люди самостоятельно выбирали, куда хотят уехать.
Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире ТСН.
Лубинец рассказал, что жители Олешек беспокоились, что их будет ждать российская фильтрация, если они решат выехать именно в Украину. Однако никаких проверок не было.
По словам омбудсмена, по дороге из Олешек к эвакуации также присоединялись жители окрестных сел, которые самостоятельно просили о помощи.
В то же время точное количество спасенных пока не называют - детали обещают рассказать после проверки данных.
Напомним, 30 октября делегация Украины прибыла в Олешки, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.
В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в российскую Анапу.
В состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.
Гуманитарный конвой эвакуировал более 750 жителей Олешек. Большинство уехало в Украину, часть жителей захотели в Россию. Режим тишины в районе Олешек продолжается без нарушений.