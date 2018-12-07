Филиппины отказались от российских вертолетов из-за санкций США

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Контракт с Америкой будет подписан в начале 2019 года

Филиппины приняли решение купить16 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk от американской компании Sikorsky Aircraft Corp, отказавшись от российских вертолетов из-за санкций США, наложенных на российский военный экспорт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Филиппин Дельфина Лорензаны.

Лорензаны отметил, что контракт с Америкой будет подписан в начале 2019 года, несмотря на то, что россияне предложили почти самую низкую цену.

"Но им очень сложно заплатить из-за санкций США", - сказал Лорензані.

Закон "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка, был принят в 2017 году.

Также ранее Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию.

Отметим, эксперты Bloomberg подсчитали, что из-за санкций западных стран экономика РФ с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП. Эксперты построили экономическую модель, которая демонстрирует, как могла развиваться экономика РФ, если бы страны Запада с 2014 года не вводили санкции против федерации. По оценкам Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%.