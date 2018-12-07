Філіппіни відмовилися від російських вертольотів через санкції США

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Контракт з Америкою буде підписаний на початку 2019 року

Філіппіни прийняли рішення купити16 багатоцільових вертольотів UH-60 Black Hawk від американської компанії Sikorsky Aircraft Corp., відмовившись від російських вертольотів через санкції США, накладених на російський військовий експорт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на заяву глави Міноборони Філіппін Дельфіна Лорензані.

Лорензані зазначив, що контракт з Америкою буде підписаний на початку 2019 року, незважаючи на те, що росіяни запропонували майже найнижчу ціну.

"Але їм дуже складно заплатити через санкції США", - сказав Лорензані.

Закон "Про протидію супротивникам Америки" (CAATSA), згідно з яким під санкції можуть потрапити країни і компанії, які співпрацюють з російськими підприємствами і організаціями з санкційного списку, був прийнятий в 2017 році.

Також раніше Сполучені Штати ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за постачання нафти з Ірану до Сирії.

Зазначимо, експерти Bloomberg підрахували, що через санкції західних країн економіка РФ з 2014 року не змогла додатково зрости на 6% ВВП. Експерти побудували економічну модель, яка демонструє, як могла розвиватися економіка РФ, якщо б країни Заходу з 2014 року не вводили санкції проти федерації. За оцінками Bloomberg, різниця між фактичним і потенційним (без санкцій) темпом зростання російської економіки досягає 10%.