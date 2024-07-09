Филиппины обвинили Китай в уничтожении коралловых рифов в Южно-Китайском море, - Reuters

Филиппины отвергли обвинения Китая в том, что их военный корабль, который стоит на Второй мели Томаса в Южно-Китайском море, нанес ущерб экосистеме коралловых рифов в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 8 июля, Министерство природных ресурсов Китая в своем отчете отметило, что филиппинские военные корабли уже длительное время "незаконно высаживаются на Второй отмели Томаса близи островов Наньша, и что "это нанесло серьезный ущерб разнообразию, стабильности и устойчивости рифовой экосистемы".

В то же время, филиппинская рабочая группа по вопросам Южно-Китайского моря в своем заявлении призвала к проведению независимой морской научной оценки причин повреждения коралловых рифов в регионе третьей стороной.

"Было установлено, что именно Китай нанес непоправимый ущерб кораллам. Именно Китай нанес неописуемый вред морской среде и поставил под угрозу естественную среду обитания и ресурсы для существования тысяч филиппинских рыбаков", - заявили в рабочей группе.

Филиппинская рабочая группа, которая предупреждала о попытках "китайских экспертов" сеять дезинформацию и осуществлять злонамеренное влияние, заявила, что имеет доказательства того, что Китай несет ответственность за "серьезный ущерб кораллам" в нескольких районах Южно-Китайского моря, в частности на отмели Скарборо и Сабина-Шоул.

В прошлом году Филиппины заявили, что изучают юридические возможности против Китая, обвинив его в уничтожении коралловых рифов в своей исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море - обвинение, которое Пекин отверг как попытку "создать политическую драму".

Споры между Китаем и Филиппинами

Филиппины и Пекин втянуты в противостояние на Второй отмели Томаса, где Манила удерживает старый военный корабль BRP Sierra Madre. Филиппины высадили судно на берег в 1999 году, чтобы подкрепить свои морские претензии. На его борту находится небольшой экипаж.

Китай, в свою очередь, добывает песок и кораллы для создания искусственных островов в Южно-Китайском море. Пекин отметил, что это нормальная строительная деятельность на его собственной территории. Однако другие страны утверждают, что она направлена на усиление его претензий на водный путь.

Прошлогодний отчет Центра стратегических и международных исследований показал, что строительная деятельность Китая уничтожила более 4600 акров (1861 гектар) рифов.

Китай пытается контролировать большую территорию Южно-Китайского моря. В то же время, на отдельные морские регионы также претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. Торговля в этом море ежегодно приносит 3 трлн долларов США.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что претензии Китая на эти морские территории не имеют никаких правовых оснований, но Пекин не признает это решение.