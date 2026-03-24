Філіппіни запровадили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сході

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший оголосив національний надзвичайний стан в енергетиці через різке зростання цін на паливо на тлі війни на Близькому Сході.

За його словами, конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, а також фактичне блокування Ормузької протоки - одного з ключових маршрутів постачання нафти - створили "неминучу загрозу доступності та стабільності" енергопостачання країни.

Філіппіни імпортують близько 98% нафти з Перської затоки, тому з початку бойових дій ціни на бензин і дизель у країні зросли більш ніж удвічі.

У зв’язку з цим уряд отримав розширені повноваження для стабілізації ситуації. Зокрема, створено спеціальний комітет, який контролюватиме розподіл палива, продовольства, ліків та інших товарів першої необхідності.

Крім того, влада зможе напряму закуповувати нафтопродукти, щоб уникнути перебоїв із постачанням.

За словами міністерки енергетики Шарон Гарін, запасів палива в країні вистачить приблизно на 45 днів. Вона також зазначила, що Філіппіни тимчасово більше покладатимуться на вугільні електростанції через зростання цін на скраплений природний газ.

На тлі кризи уряд уже запровадив низку заходів економії: субсидії для водіїв, скорочення поромних рейсів і чотириденний робочий тиждень для державних службовців.

Оголошений надзвичайний стан діятиме протягом одного року, якщо його не буде скасовано або продовжено.