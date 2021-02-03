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На Филиппинах из-за утечки аммиака погиб человек, еще десятки пострадали

Автор: РБК-Украина

На Филиппинах в городе Навотас на заводе по производству льда произошла утечка аммиака. В результате происшествия погиб один человек, еще 65 человек пострадали.

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Об этом сообщает Philippine Daily Inquirer.

Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

По словам мэра города Тоби Тьянгко, в настоящее время ситуация находится под контролем. Он призвал жителей временно покинуть дома, расположенные рядом с заводом.

Напомним, в конце января в американском штате Джорджия произошла утечка жидкого азота на птицефабрике. В результате инцидента погибли шесть человек.

Кроме того, в Германии в городе Штраубинге в результате утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек. Утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе - экскаватор повредил одну из труб.

Ранее сообщалось, что в оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе, в результате чего девять населенных пунктов остались без газа.

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