На Філіппінах через витік аміаку загинула людина, ще десятки постраждали

На Філіппінах в місті Навотас на заводі з виробництва льоду стався витік аміаку. В результаті події загинула одна людина, ще 65 осіб постраждали.

Про це повідомляє Philippine Daily Inquirer.

Усіх постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.

За словами мера міста Тобі Тьянгко, в цей час ситуація знаходиться під контролем. Він закликав жителів тимчасово покинути будинки, розташовані поруч із заводом.

Нагадаємо, наприкінці січня в американському штаті Джорджія стався витік рідкого азоту на птахофабриці. В результаті інциденту загинули шість осіб.

Крім того, в Німеччині у місті Штраубінге в результаті витоку аміаку в льодовому палаці постраждали 60 осіб. Витік стався з-за ремонтних робіт на стадіоні - екскаватор пошкодив одну з труб.

Раніше повідомлялося, що в окупованій частині Луганської області стався вибух на газопроводі, в результаті чого дев'ять населених пунктів залишилися без газу.