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Шесть человек погибли при утечке химикатов в Джорджии

Джорджия, Пятница 29 января 2021 05:38
Шесть человек погибли при утечке химикатов в Джорджии
Фото: Утечка на птицефабрике (Scott Rogers)
Автор: Артур Родивилов

Шесть человек погибли и несколько пострадали при утечке жидкого азота на птицефабрике в американском штате Джорджия. Инцидент произошел в городе Гейнсвилл на предприятии Prime Pak Foods.

Об этом сообщил местный телеканал WSBTV.

Десять человек были доставлены в ближайшую больницу, где один из них скончался. По словам представителей системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии, трое из находящихся в больнице остаются в критическом состоянии, а пятеро - в удовлетворительном.

Также отмечается, что среди пострадавших трое пожарных Гейнсвилла и один пожарный из округа Холл. В полиции добавили, что сейчас мемориальный парк-драйв перекрыт от Браунс-Бридж-роуд до шоссе Атланта. Правоохранители призвали жителей избегать этого района.

В сентябре 2020 года в Риге на территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela произошла утечка аммиака. Утечка произошла во время плановых ремонтных работ. В воздух попало около 50 кг газообразного аммиака.

В Полтаве в многоэтажке на улице Нестерова произошла утечка неизвестного вещества.

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Новости Украины В мире химикатыУтечка

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