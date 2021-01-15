Под оккупированным Луганском взорвался газопровод

Фото: взрыв на газопроводе (lug-info.com)

На оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе. Без газа отстаются девять населенных пунктов.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ и местные жители в социальных сетях.

Как отмечают местные жители, взрыв произошел рано утром 15 января возле села Глафировка, свидетели видели большое зарево, которое разгоралось до 07:00. В Лутугинском районе отключено газоснабжение, по предварительным данным, газа не будет несколько дней.

Представитель оккупационной власти в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева уже заявила, что взрыв произошел в результате теракта якобы с украинской стороны. Она подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в рамках минских переговоров.

Напомним, 9 января произошел взрыв на газопроводе в Лубнах Полтавской области. Инцидент произошел из-за разгерметизации трубы, утечка газа сопровождалась высоким столбом огня. Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что это могла быть диверсия.

Газоснабжение было восстановлено уже на следующий день.