На Филиппинах в результате падения грузовика в овраг погибли 19 человек, еще 21 человек получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Philippines.

По информации издания, крушение произошло около 19:00 по местному времени.

По данным полиции, во время движения у грузовика выключился двигатель и отказали тормоза, в результате чего он упал в овраг.

Офицер полиции сообщил телеканалу, что в автомобиле находились жители провинции Кагаян, которые пострадали в результате тайфуна и получали гуманитарную помощь.

Напомним, в конце октября в провинции Котабато на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к гибели по меньшей мере двух человек. Среди погибших - 15-летний школьник из города Магсасей и мужчина, который умер из-за смертельной травмы головы в городе Коронадал. По разным данным, травмы получили десятки человек.

В начале сентября в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек.