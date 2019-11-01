На Філіппінах в результаті падіння вантажівки в яр загинули 19 осіб

На Філіппінах в результаті падіння вантажівки в яр загинули 19 людей, ще 21 людина отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Philippines.

За інформацією видання, аварія сталася близько 19:00 за місцевим часом.

За даними поліції, під час руху вантажівки вимкнувся двигун і відмовили гальма, внаслідок чого вона впала в яр.

Офіцер поліції повідомив телеканалу, що в автомобілі були жителі провінції Кагаян, які постраждали в результаті тайфуну і отримували гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, еаприжовтня в провінції Котабато на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,6, яке призвело до загибелі щонайменше двох осіб. Серед загиблих - 15-річний школяр з міста Магсасей і чоловік, який помер через смертельну травму голови в місті Коронадал. За різними даними, травми отримали десятки людей.

На початку вересня в результаті аварії невеликого літака на Філіппінах загинули дев'ять осіб.