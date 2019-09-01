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При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 22:27
При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек
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Крушение произошло в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна

В результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Fhilippines.

Сообщается, что трагедия произошла около 15 часов дня по местному времени в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что крушение произошло из-за потери самолетом радиолокационного контакта.

По данным местной полиции, самолет вылетел из города Диполог в 13:40. В полиции также сообщили, что на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Еще два человека, которые были смотрителями дома, пострадавшего при крушении, получили ожоги, их доставили в больницу.

В настоящее время местные власти продолжают проводить поисково-спасательную операцию.

Напомним, на севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли. На борту вертолета находились шесть человек. В результате аварии четверо человек погибли, один пострадал, еще один пропал без вести. В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками. Пострадавший был госпитализирован.

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