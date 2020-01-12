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На Філіппінах припинив роботу аеропорт столиці через активність вулкана

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 14:43
На Філіппінах припинив роботу аеропорт столиці через активність вулкана
Фото: місце події (twitter.com/zeedaine)

Евакуювали близько 8 тис. осіб

У столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Висота стовпа попелу склала близько одного км. За станом на зараз, евакуйовано близько 8 тис. осіб.

Міжнародний аеропорт "Ніною Акіно" (Ninoy Aquino) у столиці країни Манілі заявив, що він "тимчасово призупинив" польоти.

Вулкан знаходиться приблизно в 100 км від Маніли і є одним з найбільш активних у країні. Острів, на якому розташований Таал, вважається небезпечною зоною.

Існує небезпека того, що зона ураження буде більше території острова.

Раніше повідомлялося, що вМексике сталося виверження найактивнішого в країні вулкана Попокатепетль.

Нагадаємо, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії загинули декілька десятків чоловік. Під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб.

У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль У Новій Зеландії припинили пошук зниклих після виверження вулкана
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