В Мексике произошло извержение самого активного вулкана

Фото: извержение вулкана в Мексике (twitter.com/Popocatepetl_MX)

Столб пепла поднялся на 3 км

В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Сообщается, что с помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было выявлено почти 300 "выдохов", состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Кроме того, был зафиксирован мощный взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

Напомним, Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел еще в конце декабря. Вулкан является вторым по величине в Мексике, расположен в 50 километрах от столицы страны - Мехико.

Ранее в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии погибли несколько десятков человек. Во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. Из них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.