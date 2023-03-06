Філатов закликав усі чвари між політиками чи громадськістю відкласти до перемоги у війні
Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Мер Дніпра Борис Філатов закликав усі чвари між політиками чи громадськістю відкласти до нашої перемоги у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра в ефірі телеканалу "Прямий".
"Ніякі внутрішні чвари, ніякі дискусії, що є між політиками, людьми, громадськістю - їх потрібно відставити і працювати разом на перемогу. У нас немає іншого виходу. Це війна не тільки за незалежність та державний суверенітет. Це - війна за виживання української нації", - заявив Філатов.
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.
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