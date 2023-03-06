Філатов закликав усі чвари між політиками чи громадськістю відкласти до перемоги у війні

"Ніякі внутрішні чвари, ніякі дискусії, що є між політиками, людьми, громадськістю - їх потрібно відставити і працювати разом на перемогу. У нас немає іншого виходу. Це війна не тільки за незалежність та державний суверенітет. Це - війна за виживання української нації", - заявив Філатов.