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Филатов призвал все склоки между политиками или общественностью отложить до победы в войне

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Понедельник 06 марта 2023 15:15
Филатов призвал все склоки между политиками или общественностью отложить до победы в войне Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов призвал все склоки между политиками или общественностью отложить до нашей победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра в эфире телеканала "Прямой".

"Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью - их нужно отставить и работать вместе на победу. У нас нет другого выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это - война за выживание украинской нации", - заявил Филатов.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

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