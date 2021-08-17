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Филатов вручил участникам Олимпиады-2020 денежные сертификаты: сколько получили спортсмены

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Днепр, Вторник 17 августа 2021 15:43
Филатов вручил участникам Олимпиады-2020 денежные сертификаты: сколько получили спортсмены Фото: Борис Филатов на вручении сертификатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 августа, днепровские спортсмены, ставшие участниками летних Олимпийских игр в Токио, а также их тренеры получили от города денежные сертификаты на общую сумму более 1,4 млн грн. Участниками Олимпиады в этом году стали девять спортсменов из Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Мы очень переживали за вас, держали кулаки, следили за ходом Игр. Считаем, что днепряне показали себя очень достойно. Нам есть чем гордиться, есть к чему стремиться. Городская власть и в дальнейшем будет поддерживать вас. Это касается не только финансовых вопросов. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать спорт. Я всегда к вашему распоряжению", - сказал мэр Днепра Борис Филатов во время вручения денежных сертификатов.

Среди тех, кто получил сертификаты, в частности, 20-летний Михаил Кохан, коротыш стал единственным украинцем, который преодолел квалификацию в метании молота. Заняв четвертое место, Кохан обновил сразу три олимпийских рекорда.

Филатов вручил участникам Олимпиады-2020 денежные сертификаты: сколько получили спортсмены

Также денежный сертификат получила легкоатлетка и финалистка Олимпиады в Токио Анна Рыжикова.

Бронзовую медаль Олимпийских игр по прыжкам в высоту получила Ярослава Магучих. Во время своего первого в жизни олимпийского выступления 19-летняя спортсменка покорила высоту в 2 метра.

Другие спортсмены из Днепра также показали высокие результаты. Это - легкоатлет Никита Нестеренко, пловец Денис Кесиль, бадминтонистка Мария Улитина, теннисистки Надежда и Людмила Киченок.

Как сообщалось, в этом году на Олимпиаде в Токио установили сразу 20 мировых рекордов. Больше всего били рекорды в плавании - 6, 4 в тяжелой атлетике, по 3 в велотреке, стрельбе и легкой атлетике, и 1 в спортивном скалолазании.

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